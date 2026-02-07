18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.02.2026, 19:29

Две спортшколы в Мангистау возглавили новые руководители

Спорт 0 787 Сергей Кораблев

В Мангистауской области назначены новые руководители сразу двух спортивных школ - Мунайлинской районной и специализированной детско-юношеской спортшколы «Жас Батыр», сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в управлении физической культуры и спорта
Фото предоставили в управлении физической культуры и спорта

В Мунайлинском районе руководителем районной спортивной школы назначен Өнербек Селбай. Учреждение подведомственно управлению физической культуры и спорта Мангистауской области.

Өнербек Селбай родился 29 августа 1998 года в селе Кызан Мангистауского района. Высшее образование получил в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, окончив вуз по специальности «Физическая культура и спорт».

Свою профессиональную деятельность в сфере спорта  начал в 2019 году. В разные годы работал директором Мангистауской областной федерации кикбоксинга, заместителем руководителя по учебной работе в Тупкараганской районной детско-юношеской спортивной школе, а также заместителем руководителя по общим вопросам в Мангистауской областной школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.

Өнербек Селбай является мастером спорта Республики Казахстан по кикбоксингу, многократным чемпионом страны, победителем Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также победителем международных и республиканских турниров.

Новым руководителем специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас Батыр» назначен Гайса Калымуханов, 1994 года рождения.

Окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Экономика», а также получил второе высшее образование по направлению «Физическая культура и спорт».

Свою трудовую деятельность Гайса Калымуханов начал в детско-юношеской спортивной школе Мангистауского района в качестве тренера по казахской борьбе. В разные годы он работал методистом в спортшколе «Жас Батыр» и в школе высшего спортивного мастерства имени Ш. Болтекулы в Актау.

В 2021–2025 годах Гайса Калымуханов являлся вице-президентом Мангистауской областной федерации рукопашного боя.

Нового руководителя коллективу спортшколы «Жас Батыр» представил руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Мангистауской области Жомарт Кобланов.

Напомним, ранее был назначен президент Мангистауской областной федерации по футболу.

2
1
0
