23.02.2026, 17:55

Воспитанники спецшколы-интерната из Мангистау завоевали медали в Усть-Каменогорске

Спорт 0 827 Наталья Вронская

Спортсмены из Мангистауской области завоевали медали на чемпионате Казахстана по лёгкой атлетике среди слабослышащих, передает Lada.kz со ссылкой на региональное управление образования.

Фото: mangystau_obl_bilim_baskarmasy / Instagram
Фото: mangystau_obl_bilim_baskarmasy / Instagram

В минувшие выходные, 21 и 22 февраля, в Усть-Каменогорске прошёл чемпионат Республики Казахстан по лёгкой атлетике среди юношей и девушек с нарушением слуха в возрасте 12-15 лет.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов страны. Мангистаускую область на турнире представляли воспитанники КГУ «Областная специальная школа-интернат». Юные легкоатлеты достойно защитили честь региона и показали высокие результаты.

Семён Акулин завоевал золотую медаль в толкании ядра, а также стал серебряным призёром в прыжках в длину.

Оразбек Бакберди взял «серебро» в толкании ядра и завоевал второе место в тройном прыжке.

Жоламан Джаксылык занял второе место в беге на 400 метров.

Кожаберди Султанов стал бронзовым призёром в прыжках в высоту, а также завоевал бронзовую медаль в тройном прыжке.

В эстафете 4×200 метров среди юношей команда Мангистауской области в составе Жоламана Джаксылыка, Оразбека Бакберди, Семёна Акулина и Кожаберди Султанова стала первой.

В эстафете 4×400 метров эта же команда стала серебряным призёром соревнований.

По итогам чемпионата сборная юношей нашего региона заняла третье место в общекомандном зачёте.

Юных спортсменов и их тренеров поздравляют с успешным выступлением и желают новых побед.

Напомним, 31 января в Мангистауской области состоялся открытый турнир по волейболу сидя, организованный семьёй ныне покойного выдающегося казахстанского спортсмена Карасая Лукпанова.

1
0
0
