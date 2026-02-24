«Битва за бархан»: в Актау прошел турнир по автозаездам на песках

В минувшие выходные на мысе Песчаном состоялся турнир по автозаездам на песках под названием «Битва за бархан». Любительские ралли собрало более 50 пилотов, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Организаторами ралли выступили Федерация автомотоспорта Мангистауской области совместно с телеканалом Mangystau TV.

К участию приглашались автолюбители старше 21 года с водительским стажем не менее трех лет. Турнир проходил в два этапа и предусматривал парный старт с финишем на вершине бархана. Соревнования проводились в двух классах: автомобили с объемом двигателя от 2000 до 3500 кубических сантиметров и свыше 3500 кубических сантиметров.

В первом туре на старт вышли более мобильные и легкие автомобили. Во втором заезды продолжились среди тяжелых внедорожников. Несмотря на технические возможности машин, главным испытанием для всех участников оставался песок. Далеко не всем удалось уверенно взять подъемы, однако борьба выдалась динамичной, напряженной и по-настоящему зрелищной.

В перерывах между турами для зрителей организовали шоу мотоциклистов. Спортсмены продемонстрировали элементы экстремального вождения: резкие ускорения, эффектные развороты и трюки на песчаном покрытии.

По итогам четырехчасового заезда определились победители в двух категориях.

Американский Ford и японский Toyota Hilux Surf сумели превзойти около 50 других «железных коней» в Кызылкуме.

В категории до 3,5 литра победу одержал Серик Жалгасбаев на Toyota Hilux Surf. Второе место занял Нуржан Алипанов на Subaru, а третье место завоевал Сергей Капаклы на Mitsubishi.

В классе автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литра первое место занял Самат Бакимов на Ford F-150. Вторым стал Саламат Толегенов.

Для победителя второго тура в классе автомобилей с большим объемом Самата Бакимова – это не первый опыт участия в подобных соревнованиях: два года назад он уже вошел в число призеров, заняв второе место. В нынешнем сезоне Бакимов улучшил свой результат и уверенно завоевал первое место, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства.

За рулем внедорожника я с 2017 года. До этого у меня был Toyota FJ Cruiser – автомобиль тоже был серьезно подготовлен для бездорожья. Если говорить в целом, то последние два-три года автоспорт в формате оффроуда развивается достаточно активно. Еще пять лет назад мало кто выезжал за пределы города, а сейчас интерес к бездорожью растет стремительно. И во многом это благодаря тому, что проводятся подобные мероприятия. Чем чаще они будут организовываться, тем выше будет интерес со стороны людей и тем больше участников мы увидим в будущем, - рассказал победитель.

По словам участников, подобные соревнования не только развивают автоспорт в регионе, но и способствуют популяризации активного отдыха.

Мы приехали всей семьей. Я взял с собой ребенка, чтобы заинтересовать его и провести активный выходной. Вместо того, чтобы сидеть дома, выбрали природу, море и свежий воздух. Я во второй раз присутствую на подобном мероприятии, впечатления отличные. Хотелось бы, чтобы таких соревнований в Мангистау проводилось больше, так как они придают региону особый колорит и способствуют развитию туризма, - поделился один из участников.

Другой автолюбитель, принявший участие в заезде, отметил, что в Мангистауской области есть все необходимое для развития подобных мероприятий.

Да что там Дубай, у нас самих здесь тоже прекрасная природа, тоже есть такие удивительные сафари-пески. От такого замечательно организованного мероприятия получаем очень хорошие впечатления. Спасибо организаторам, соревнования проходят отлично, - сказал Мустафаев Максат.

Он также поделился главными критериями в подготовке к подобным соревнованиям.

У меня Toyota 4Runner. Я купил свою машину в 2022 году, и с тех пор покоряю эти пески. Когда готовимся к езде по песку, спускаем давление в колесах и снижаем до 0,9-0,8, и так заезжаем в песок. Еще помогают подвески. Например, есть подвеска King – она стоит около 2500 долларов. Есть еще Iron, китайские подвески CTR, и другие подвески. Каждый устанавливает в зависимости от своего бюджета, - добавил участник.

Для одних это ралли стало дебютом, для других – очередной ступенью на пути к более крупным соревнованиям. Но всех участников объединяло одно: страсть к гонке, всплеск адреналина и стремление доказать, что им по силам преодолеть дистанцию до финиша и сложный путь.

Организаторы не исключают, что «Битва за бархан» может стать ежегодным событием и занять свое место в спортивном календаре региона.