Таэквондистка из Мангистау завоевала бронзовую медаль на чемпионате Казахстана

Чемпионат Казахстана по таэквондо GTF среди молодежи и взрослых проходил 25 и 26 марта в Уральске. Спортсменка из Мангистауской области Сарбиназ Мараткызы заняла третье место, передает Lada.kz .

Чемпионат проходил с 25 и 26 марта в Уральске и собрал 720 бойцов из 13 областей и трёх городов.

Спортивную честь Мангстауской области защищали воспитанники тренера Саттыгула Абитова.

Сарбиназ Мараткызы, проведя три поединка, заняла третье место в весовой категории до 70 килограммов.

Все ребята настоящие молодцы, они старались, проявили характер и волю к победе. Впереди у Сарбиназ Мараткызы подготовка к Кубку Казахстана, к которой она подходит с отличным настроем. Мы не останавливаемся на достигнутом, - отметил тренер Саттыгул Абитов.

Напомним, ранее сборная региона стала лидером чемпионата Казахстана по карате в Караганде.