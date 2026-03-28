Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Сборная Мангистау завоевала медали на чемпионате Казахстана по киокушинкай

Спорт 0 627 Наталья Вронская

Сборная Мангистауской области успешно выступила на чемпионате Республики Казахстан по каратэ-до киокушинкай (KWF), который прошёл 27 марта в Павлодаре, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Евгением Филипповым
Фото предоставлено Евгением Филипповым

Спортсмены региона продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав сразу восемь призовых мест.

Два воспитанника из Мангистауской области завоевали золотые медали: Бекнар Уланак (возрастная категория14-15 лет, до 47,5 кг) и Алем Кусайын (возрастная категория 12-13 лет, до 50 кг).

Второе место занял Ахат Хайрат (возрастная категория 14-15 лет, до 57,5 кг).

Третьи места получили следующие спортсмены:

  • Абылай Кусайын (14-15 лет, до 57,5 кг);
  • Нуртилеу Омирзак (14-15 лет, до 47,5 кг);
  • Сердар Ещанов (14-15 лет, до 45 кг);
  • Агнэсса Зорбидис (14-15 лет, до 57,5 кг);
  • Азамат Мендигали (14-15 лет, до 55 кг).

Выступление команды стало результатом системной подготовки, дисциплины и слаженной работы тренерского состава. Каждый спортсмен проявил характер, выдержку и настоящий дух киокушин, достойно представив Мангистаускую область на республиканском уровне, - сообщил директор Федерации по каратэ-до кекушинкай региона Евгений Филиппов.

Отмечается, что чемпионат является одним из ключевых турниров в календаре KWF, где собираются сильнейшие бойцы со всей страны.

Сборная региона продолжает уверенно развиваться, укрепляя позиции региона в национальном каратэ и воспитывая новое поколение сильных, дисциплинированных и целеустремлённых спортсменов.

Напомним, ранее спортсменка из Мангистауской области Сарбиназ Мараткызы заняла третье место на чемпионате Казахстана по таэквондо GTF в Уральске.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь