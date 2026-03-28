Сборная Мангистау завоевала медали на чемпионате Казахстана по киокушинкай

Сборная Мангистауской области успешно выступила на чемпионате Республики Казахстан по каратэ-до киокушинкай (KWF), который прошёл 27 марта в Павлодаре, передает Lada.kz.
Спортсмены региона продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав сразу восемь призовых мест.
Два воспитанника из Мангистауской области завоевали золотые медали: Бекнар Уланак (возрастная категория14-15 лет, до 47,5 кг) и Алем Кусайын (возрастная категория 12-13 лет, до 50 кг).
Второе место занял Ахат Хайрат (возрастная категория 14-15 лет, до 57,5 кг).
Третьи места получили следующие спортсмены:
Выступление команды стало результатом системной подготовки, дисциплины и слаженной работы тренерского состава. Каждый спортсмен проявил характер, выдержку и настоящий дух киокушин, достойно представив Мангистаускую область на республиканском уровне, - сообщил директор Федерации по каратэ-до кекушинкай региона Евгений Филиппов.
Отмечается, что чемпионат является одним из ключевых турниров в календаре KWF, где собираются сильнейшие бойцы со всей страны.
Сборная региона продолжает уверенно развиваться, укрепляя позиции региона в национальном каратэ и воспитывая новое поколение сильных, дисциплинированных и целеустремлённых спортсменов.
