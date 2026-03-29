18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.03.2026, 19:38

Юный шахматист из Актау выиграл этап Кубка Казахстана

Спорт 0 506 Наталья Вронская

В Актау ученик 1 класса школы-лицея №7 имени Н. Марабаева Закария Амиров стал победителем первого этапа Кубка Республики Казахстан по шахматам, передает Lada.kz.

Фото из архива семьи Амировых

Турнир собрал более 100 участников и проходил в общем зачёте до 10 лет. Закария выступал в категории до 8 лет и занял первое место, обыграв соперников старшего возраста.

По итогам соревнований юный шахматист набрал 7 очков из 9 возможных, а его рейтинг FIDE увеличился на 85 пунктов. Ранее юный шахматист становился чемпионом Актау.

Как отмечают представители команды, результат стал возможен благодаря системной подготовке.

Закария тренируется уже несколько лет, проходил обучение в онлайн-школе ABC HESS, занимался в малых и интенсивных группах, постепенно повышая уровень. С ним работали тренеры Тимур Туганов, Нурбахыт Кояш, Чингиз Каблашев. В офлайн-формате – Айгали Биманов и Вадим Хохлов, - сообщили в команде.

Также на турнире выступила его сестра Алсу, которая заняла пятое место среди девочек до 10 лет.

Напомним, ранее школьники Мангистауской области успешно выступили на республиканской олимпиаде по математике.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь