Юный шахматист из Актау выиграл этап Кубка Казахстана

В Актау ученик 1 класса школы-лицея №7 имени Н. Марабаева Закария Амиров стал победителем первого этапа Кубка Республики Казахстан по шахматам, передает Lada.kz .

Фото из архива семьи Амировых

Турнир собрал более 100 участников и проходил в общем зачёте до 10 лет. Закария выступал в категории до 8 лет и занял первое место, обыграв соперников старшего возраста.

По итогам соревнований юный шахматист набрал 7 очков из 9 возможных, а его рейтинг FIDE увеличился на 85 пунктов. Ранее юный шахматист становился чемпионом Актау.

Как отмечают представители команды, результат стал возможен благодаря системной подготовке.

Закария тренируется уже несколько лет, проходил обучение в онлайн-школе ABC HESS, занимался в малых и интенсивных группах, постепенно повышая уровень. С ним работали тренеры Тимур Туганов, Нурбахыт Кояш, Чингиз Каблашев. В офлайн-формате – Айгали Биманов и Вадим Хохлов, - сообщили в команде.

Также на турнире выступила его сестра Алсу, которая заняла пятое место среди девочек до 10 лет.

