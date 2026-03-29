Футбольная академия «Кайрат» открывает филиал в Жанаозене

По информации управления физической культуры и спорта, в Жанаозене впервые открылся официальный филиал футбольной академии «Кайрат», сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Проект реализован в честь 30-летнего юбилея городской мечети. Одновременно с этим введён в эксплуатацию современный крытый спортивный зал ангарного типа.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов, председатель городского маслихата Галым Байжанов и председатель Общественного совета Исенбай Калдаманов.

В новом филиале тренировочный процесс будет организован по методике академии «Кайрат». Это позволит юным футболистам получать системную и профессиональную подготовку.

Руководителем проекта является Шынгыс Амангельды, ранее работавший в футбольном клубе «Каспий».

«Главная цель — повысить уровень футбола в Жанаозене и создать условия для качественного развития молодых спортсменов», - отметил Шынгыс Амангельды.

В академию принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия проходят на платной основе. При этом лучшие воспитанники смогут пройти стажировку в основной академии «Кайрат» в летний период.

Напомним, ранее проект нового стадиона в Актау согласовали с UEFA.