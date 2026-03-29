Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.03.2026, 18:19

Футбольная академия «Кайрат» открывает филиал в Жанаозене

Спорт 0 709 Сергей Кораблев

По информации управления физической культуры и спорта, в Жанаозене впервые открылся официальный филиал футбольной академии «Кайрат», сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Проект реализован в честь 30-летнего юбилея городской мечети. Одновременно с этим введён в эксплуатацию современный крытый спортивный зал ангарного типа.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов, председатель городского маслихата Галым Байжанов и председатель Общественного совета Исенбай Калдаманов.

В новом филиале тренировочный процесс будет организован по методике академии «Кайрат». Это позволит юным футболистам получать системную и профессиональную подготовку.

Руководителем проекта является Шынгыс Амангельды, ранее работавший в футбольном клубе «Каспий».

«Главная цель — повысить уровень футбола в Жанаозене и создать условия для качественного развития молодых спортсменов», - отметил Шынгыс Амангельды.

В академию принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия проходят на платной основе. При этом лучшие воспитанники смогут пройти стажировку в основной академии «Кайрат» в летний период.

Напомним, ранее проект нового стадиона в Актау согласовали с UEFA.

 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь