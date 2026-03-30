Наши играют в Алматы: актаусцев приглашают поддержать «Каспий-Жастар»

«Каспий-Жастар» выходит на старт - первый матч в Первой лиге пройдет в Алматы, сообщает Lada.kz.
«Каспий-Жастар» является дублем «Каспия». В прошлом сезоне команда заняла второе место во Второй лиге и в этом году получила возможность выступать в Первой лиге Казахстана. Игроки проведут свой первый матч в рамках Первой лиги.
Игра состоится 2 апреля в 15:00 на стадионе Han-Taniri в Алматы.
Вход для зрителей свободный.
Клуб приглашает болельщиков поддержать команду в дебютной игре против Han-Taniri FC.
