Школьники из Мангистау стали победителями XIII летней гимназиады по голболу

XIII летняя гимназиада школьников Казахстана «Сылдырмалы доп» по голболу среди детей с особыми образовательными потребностями проходила в Алматы. Участники из Мангистау вернулись домой с россыпью наград различного достоинства, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области, в состязаниях приняли участие учащиеся областной специальной школы-интерната для детей с нарушением зрения. Они выступили в младших и старших группах среди девочек и мальчиков и показали высокие результаты.

Итоги соревнований:

Младшая группа, девочки — I место:

Гульмира Джанибекова;

Коркем Султан;

Жулдыз Алимова.

Младшая группа, мальчики — I место:

Данияр Тлеген;

Берекет Панабай;

Мирас Мусиров;

Шынгысхан Сарсенбай;

Турсынбек Раймкан;

Айболат Асылбек;

Тулеген Ербосын.

Старшая группа, девочки — I место (сборная Мангистауской области):

Асылай Молдыбекова;

Амина Сапарбай;

Данагуль Арапбек.

Старшая группа, мальчики — I место (сборная Мангистауской области):

Жансерик Экибай;

Берекет Дастанулы;

Ерназар Аскаров;

Жадырасын Сайын.

Тренировали и поддерживали детей Бахыт Алдажаров и Гульмира Утебаева.