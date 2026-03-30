18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 13:47

Школьники из Мангистау стали победителями XIII летней гимназиады по голболу

Спорт | Ольга Максимова

XIII летняя гимназиада школьников Казахстана «Сылдырмалы доп» по голболу среди детей с особыми образовательными потребностями проходила в Алматы. Участники из Мангистау вернулись домой с россыпью наград различного достоинства, передаётLada.kz.

Фото участников состязаний

Как сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области, в состязаниях приняли участие учащиеся областной специальной школы-интерната для детей с нарушением зрения. Они выступили в младших и старших группах среди девочек и мальчиков и показали высокие результаты.

Итоги соревнований:

  • Младшая группа, девочки — I место:
  • Гульмира Джанибекова;
  • Коркем Султан;
  • Жулдыз Алимова.

Младшая группа, мальчики — I место:

  • Данияр Тлеген;
  • Берекет Панабай;
  • Мирас Мусиров;
  • Шынгысхан Сарсенбай;
  • Турсынбек Раймкан;
  • Айболат Асылбек;
  • Тулеген Ербосын.

Старшая группа, девочки — I место (сборная Мангистауской области):

  • Асылай Молдыбекова;
  • Амина Сапарбай;
  • Данагуль Арапбек.

Старшая группа, мальчики — I место (сборная Мангистауской области):

  • Жансерик Экибай;
  • Берекет Дастанулы;
  • Ерназар Аскаров;
  • Жадырасын Сайын.

Тренировали и поддерживали детей Бахыт Алдажаров и Гульмира Утебаева.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

