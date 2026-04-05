Дзюдоист из Мангистау занял второе место на Кубке Европы

Международный турнир «Cadet European Cup» проходил 4 и 5 апреля в городе Гянджа (Азербайджан). Спортсмен из Мангистауской области Габит Расулхан занял второе место, передает Lada.kz .

Фото региональной федерации дзюдо

В международном турнире принимали участие 269 дзюдоистов (180 юношей, 89 девушек) из 10 стран.

Спортсмен из Мангистауской области Габит Расулхан, выступая в первый день турнира в весовой категории до 60 кг, занял второе место.

В региональной федерации дзюдо подчеркнули, что Кубок Европы для кадетов является одним из важнейших международных турниров среди подростков. На этих соревнованиях спортсмены приобретают опыт и проверяют свои силы на мировой арене.

Поздравляем нашего спортсмена – он выступил достойно, - отметили в федерации.

Напомним, ранее дзюдоисты из нашего региона отличились на чемпионате страны. ЧРК проходил с 27 по 29 марта в Караганде среди младших юношей 2011-2012 годов рождения. Спортсмены из Мангистауской области завоевали пять медалей.