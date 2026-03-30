18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 08:55

Дзюдоисты из Мангистау отличились на чемпионате страны

Спорт Сергей Кораблев

По информации пресс-службы федерации дзюдо Мангистауской области, на чемпионате РК по дзюдо наши спортсмены завоевали пять медалей, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы федерации дзюдо Мангистауской области

Чемпионат страны прошел с 27 по 29 марта в Караганде среди младших юношей 2011-2012 годов рождения.

Во второй день чемпионата в весовой категории 50 кг Ернур Жайлыбай и в весовой категории 48 кг Инабат Нуртай стали серебряными призерами.

Дария Ибраш в весе 52 кг завоевала бронзовую медаль.

В третий день чемпионата в весовой категории до 73 кг Нурсат Берен и в весовой категории свыше 73 кг Орынбасар Досым завоевали бронзовые медали.

Это результат систематической подготовки и упорного труда тренеров. Наши спортсмены на каждом соревновании набираются опыта и совершенствуют мастерство, что радует. На первенстве страны младшие юноши нашей области завоевали пять медалей. Это немало. Тем не менее мы надеемся, что на предстоящих соревнованиях они покажут ещё более высокие результаты и с честью будут защищать честь региона. Также мы возлагаем большие надежды на тех борцов, которые впервые участвовали в чемпионате и не завоевали медалей, – сказал президент Мангистауской областной федерации дзюдо Айбек Имашев.

Напомним, ранее в Мангистау определили лучших дзюдоистов среди подростков.

 

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь