Дзюдоисты из Мангистау отличились на чемпионате страны

По информации пресс-службы федерации дзюдо Мангистауской области, на чемпионате РК по дзюдо наши спортсмены завоевали пять медалей, сообщает Lada.kz .

Чемпионат страны прошел с 27 по 29 марта в Караганде среди младших юношей 2011-2012 годов рождения.

Во второй день чемпионата в весовой категории 50 кг Ернур Жайлыбай и в весовой категории 48 кг Инабат Нуртай стали серебряными призерами.

Дария Ибраш в весе 52 кг завоевала бронзовую медаль.

В третий день чемпионата в весовой категории до 73 кг Нурсат Берен и в весовой категории свыше 73 кг Орынбасар Досым завоевали бронзовые медали.

Это результат систематической подготовки и упорного труда тренеров. Наши спортсмены на каждом соревновании набираются опыта и совершенствуют мастерство, что радует. На первенстве страны младшие юноши нашей области завоевали пять медалей. Это немало. Тем не менее мы надеемся, что на предстоящих соревнованиях они покажут ещё более высокие результаты и с честью будут защищать честь региона. Также мы возлагаем большие надежды на тех борцов, которые впервые участвовали в чемпионате и не завоевали медалей, – сказал президент Мангистауской областной федерации дзюдо Айбек Имашев.

