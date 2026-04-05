05.04.2026, 13:51

Боксер из Мангистау завоевал «серебро» на международном турнире в Туркестане

Лиана Рязанцева

Спортсмен из Мангистауской области Дарын Тасмуханбетов продемонстрировал высокий уровень мастерства и занял второе место на XXIV международном молодежном турнире, посвящённом памяти олимпийского чемпиона Сиднея Бекзата Саттарханова, передает Lada.kz.

Фото предоставил Ерболат Козыбаев
Международный турнир по боксу среди молодежи, посвящённый памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта РК Бекзата Саттарханова, прошёл с 31 марта по 4 апреля в Туркестане.

В этом году в турнире принимали участие 252 спортсмена из Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Таджикистана, Азербайджана и всех регионов Казахстана.

В региональной федерации бокса отметили, что этот турнир имеет особое значение, так как по его результатам будет сформирована молодёжная сборная, которая будет представлять страну на международных соревнованиях. Отобранные боксеры будут представлять страну на предстоящих чемпионатах Азии и мира, а также на молодежных Олимпийских играх.

Спортивную есть Мангистауской области защищал Дарын Тасмуханбетов, он показал высокий результат и стал призёром турнира. Дарын занимается боксом с 2016 года под руководством тренера Ерболата Козыбаева.

Соревнования прошли в упорной борьбе, и все спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства. Дарын выступал в весовой категории до 70 кг, показал достойный результат и занял второе место. Это достижение является значительным вкладом в развитие спорта в регионе и вдохновляет молодых спортсменов на новые успехи. Кроме того, Дарын вошёл в состав молодёжной сборной и будет представлять спортивную честь Мангистауской области на различных международных турнирах, - сказал тренер Ерболат Козыбаев.

Напомним, ранее боксер из Мангистауской области Салауат Тилекбай стал победителем международного турнира в Черногории. Он выступал в супертяжелом весе +90 кг. Спортсмен продемонстрировал высокий уровень мастерства и несгибаемую волю к победе, благодаря чему завоевал золотую медаль турнира.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь