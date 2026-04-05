Боксер из Мангистау завоевал «серебро» на международном турнире в Туркестане

Фото предоставил Ерболат Козыбаев

Международный турнир по боксу среди молодежи, посвящённый памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта РК Бекзата Саттарханова, прошёл с 31 марта по 4 апреля в Туркестане.

В этом году в турнире принимали участие 252 спортсмена из Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Таджикистана, Азербайджана и всех регионов Казахстана.

В региональной федерации бокса отметили, что этот турнир имеет особое значение, так как по его результатам будет сформирована молодёжная сборная, которая будет представлять страну на международных соревнованиях. Отобранные боксеры будут представлять страну на предстоящих чемпионатах Азии и мира, а также на молодежных Олимпийских играх.

Спортивную есть Мангистауской области защищал Дарын Тасмуханбетов, он показал высокий результат и стал призёром турнира. Дарын занимается боксом с 2016 года под руководством тренера Ерболата Козыбаева.

Соревнования прошли в упорной борьбе, и все спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства. Дарын выступал в весовой категории до 70 кг, показал достойный результат и занял второе место. Это достижение является значительным вкладом в развитие спорта в регионе и вдохновляет молодых спортсменов на новые успехи. Кроме того, Дарын вошёл в состав молодёжной сборной и будет представлять спортивную честь Мангистауской области на различных международных турнирах, - сказал тренер Ерболат Козыбаев.

Напомним, ранее боксер из Мангистауской области Салауат Тилекбай стал победителем международного турнира в Черногории. Он выступал в супертяжелом весе +90 кг. Спортсмен продемонстрировал высокий уровень мастерства и несгибаемую волю к победе, благодаря чему завоевал золотую медаль турнира.