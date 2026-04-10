Самбисты из Мангистау завоевали медали на чемпионате Казахстана

В Туркестан с 6 по 9 апреля проходил чемпионат Республики Казахстан по дзюдо, самбо и қазақ күресі. Самбисты из Мангистау завоевали медали, передаёт Lada.kz .

Чемпионат Казахстана в Туркестане собрал сильнейших мастеров борьбы страны.

В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области отметили, что спортсмены, мастера спорта РК, достойно защищали честь региона.

«Наши самбисты показали высокий уровень подготовки, завоевав две медали», - сообщили в управлении.

Обладателем серебряной медали стал Сандибек Дуйсенбеков, выступавший в весовой категории до 64 кг.

Бронзовую медаль завоевал ещё один наш спортсмен, Мереке Бикешов, выступавший в весовой категории до 88 кг.

Напомним, ранее дзюдоист из Мангистау занял второе место на Кубке Европы. Международный турнир «Cadet European Cup» проходил 4 и 5 апреля в городе Гянджа (Азербайджан). Спортсмен из Мангистауской области Габит Расулхан занял второе место.