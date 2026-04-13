13.04.2026, 18:24

Юный дзюдоист из Актау стал чемпионом международного турнира в Алматы

Спорт 0 592 Лиана Рязанцева

В Алматы с 9 по 11 апреля проходил международный турнир по дзюдо памяти известного спортивного деятеля Леонида Орлова. Спортсмен из Актау Ильяс Ануарулы завоевал золотую медаль, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: ЦОК Мангистауской области
В турнире приняли участие юные дзюдоисты 2011-2012, 2013-2014, а также 2015-2017 годов рождения. Помимо спортсменов из различных регионов Казахстана, в соревнованиях также участвовали представители Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Всего собралось 35 команд, разыграно 49 комплектов медалей. Турнир собрал рекордное количество участников – более 500 спортсменов.

Юный спортсмен из Актау Ильяс Ануарулы стал обладателем медали высшей пробы. В напряжённых поединках спортсмен, выступавший в весовой категории 35+ кг, обошел всех соперников.

Отмечается, что Ильяс Ануарулы – ученик 3 «Б» класса школы IQ Intellectual School в Актау, занимается в дзюдо-клубе. Его личный тренер – Айбар Сайфенов. Благодаря упорному труду, характеру и тактике тренера Ильяс Ануарулы стал двукратным чемпионом международных турниров. Ранее в 2025 году он занял первое место на международном турнире в Ташкенте.  

Напомним, ранее дзюдоисты из Мангистауской области отличились на чемпионате страны. Наши спортсмены завоевали пять медалей.

