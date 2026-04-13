Юный дзюдоист из Актау стал чемпионом международного турнира в Алматы

В Алматы с 9 по 11 апреля проходил международный турнир по дзюдо памяти известного спортивного деятеля Леонида Орлова. Спортсмен из Актау Ильяс Ануарулы завоевал золотую медаль, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
В турнире приняли участие юные дзюдоисты 2011-2012, 2013-2014, а также 2015-2017 годов рождения. Помимо спортсменов из различных регионов Казахстана, в соревнованиях также участвовали представители Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Всего собралось 35 команд, разыграно 49 комплектов медалей. Турнир собрал рекордное количество участников – более 500 спортсменов.
Юный спортсмен из Актау Ильяс Ануарулы стал обладателем медали высшей пробы. В напряжённых поединках спортсмен, выступавший в весовой категории 35+ кг, обошел всех соперников.
Отмечается, что Ильяс Ануарулы – ученик 3 «Б» класса школы IQ Intellectual School в Актау, занимается в дзюдо-клубе. Его личный тренер – Айбар Сайфенов. Благодаря упорному труду, характеру и тактике тренера Ильяс Ануарулы стал двукратным чемпионом международных турниров. Ранее в 2025 году он занял первое место на международном турнире в Ташкенте.
Напомним, ранее дзюдоисты из Мангистауской области отличились на чемпионате страны. Наши спортсмены завоевали пять медалей.
