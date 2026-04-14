Сборная Казахстана разгромила Азербайджан в первом контрольном матче в Актау

Казахстанцы нанесли поражение команде Азербайджана в товарищеском матче в Актау, передаёт Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу команды Какау.
В составе сборной Казахстана отличились: Лео Игита (14-я минута), Абдирасул Абдуманапулы (14), Альберт Акбаликов (16), Биржан Оразов (24, 32), Дамир Каирбай (30), Агедиль Мадияров (31, 37) и Арнольд Кнауб (33).
За Азербайджан отличились Новруз Казыханов (16) и Октай Рустамли (38).
У жителей Актау будет возможность наблюдать повторную встречу команд, которая состоится 15 апреля.
