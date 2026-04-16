Спортсменка из Актау взяла медаль на турнире по вольной борьбе в Турции

Арина Куанышева стала призером турнира по вольной борьбе среди девушек (U 17), прошедшем в Турции. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.

28th International U17 Victory Cup & U20 Champions Tournament-2026 проходил в Анталье с 11 по 15 апреля. В турнире принимали участие представительницы Турции, Казахстана, России, Болгарии, Венгрии, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Нидерландов.

Арина Куанышева из Актау выступила в весовой категории до 57 килограммов.

Арина уверено одолела двух соперниц из Турции, а также из Болгарии. Однако за выход финал проиграла представительнице Кыргызстана по необъективному судейству. Борясь за третье место, одержала чистую победу над турецкой спортсменкой. Таким образом, Арина взяла бронзовую медаль, - сообщил Александр Мухалев.

Тренер добавил, что в ближайшем будущем Арина Куанышева отправится на турнир по вольной борьбе, который пройдет в Кыргызстане, затем на Чемпионат Азии (Вьетнам), а также на Чемпионат мира (Азербайджан).

По словам Александра Мухалева, в соревнованиях в Анталье принимала участие и Ангелина Селезнева. Представительница Актау боролась в весе до 46 килограммов. Для нее турнир завершился пятым местом.

Арина Куанышева и Ангелина Селезнева в свою очередь поблагодарили Александра Мухалева за подготовку к данному старту.

Напомним, в апреле прошлого года Арина Куанышева стала чемпионкой РК по вольной борьбе.