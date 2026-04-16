Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.04.2026, 14:17

Спортсменка из Актау взяла медаль на турнире по вольной борьбе в Турции

Спорт 0 488 Алия Шарипова

Арина Куанышева стала призером турнира по вольной борьбе среди девушек (U 17), прошедшем в Турции. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлено Александром Мухалевым
Фото предоставлено Александром Мухалевым

28th International U17 Victory Cup & U20 Champions Tournament-2026 проходил в Анталье с 11 по 15 апреля. В турнире принимали участие представительницы Турции, Казахстана, России, Болгарии, Венгрии, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Нидерландов.

Арина Куанышева из Актау выступила в весовой категории до 57 килограммов.

Арина уверено одолела двух соперниц из Турции, а также из Болгарии. Однако за выход финал проиграла представительнице Кыргызстана по необъективному судейству. Борясь за третье место, одержала чистую победу над турецкой спортсменкой. Таким образом, Арина взяла бронзовую медаль, - сообщил Александр Мухалев.

Тренер добавил, что в ближайшем будущем Арина Куанышева отправится на турнир по вольной борьбе, который пройдет в Кыргызстане, затем на Чемпионат Азии (Вьетнам), а также на Чемпионат мира (Азербайджан).

По словам Александра Мухалева, в соревнованиях в Анталье принимала участие и Ангелина Селезнева. Представительница Актау боролась в весе до 46 килограммов. Для нее турнир завершился пятым местом.

Арина Куанышева и Ангелина Селезнева в свою очередь поблагодарили Александра Мухалева за подготовку к данному старту.

Напомним, в апреле прошлого года Арина Куанышева стала чемпионкой РК по вольной борьбе.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь