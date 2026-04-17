Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
17.04.2026, 16:33

Жителей Актау приглашают на турнир по баскетболу среди юношей

Спорт | Сергей Кораблев

В Актау состоится турнир в память о первом тренере баскетбольного клуба «Каспий» Марате Исабекове. Жителей города приглашают на игры, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В эти выходные, 18 и 19 апреля, пройдет турнир среди юношей 2010-2011 годов рождения, посвященный памяти Марата Исабекова. В соревнованиях примут участие команды из школ и спортивных клубов города.

В числе участников: школа №23, школа №10, «Каспий», НИШ, БЖСМ Баскудык, «Оркен», школа-лицей №7 и W1N.

Соревнования пройдут на площадке BS Arena, расположенной в 40 микрорайоне.

Начало первого матча запланировано на 12:00 часов.

Вход свободный.

Для справки

Марат Исабеков родился в Алматы. В 1977 году он переехал в Шевченко. В разное время работал директором ДЮСШ «Карагоз», заместителем областного спорткомитета. В 1992 году была создана федерация баскетбола Мангистауской области, где Марат Исабеков стал исполнительным директором. В 1996 году сборная области под его руководством заняла третье место на чемпионате РК. 19 октября 2010 года у Марата Исабекова остановилось сердце. Ему было 59 лет.

Напомним, ранее баскетболисты «Каспия» стали первыми, кто смог обыграть БК «Астана» в сезоне 2025/26. Подробнее по ссылке.

