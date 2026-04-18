Глава федерации бокса сменился в Мангистау

Собрание прошло с участием генерального секретаря федерации бокса Казахстана Мерея Акшалова, вице-президента Болата Абдрахманова, а также специалистов бокса региона.

По итогам встречи Марат Магзумов был избран новым руководителем региональной федерации. Он отметил, что основными задачами станут развитие бокса в области и повышение спортивных результатов.

Марат Нурланович Магзумов – 45 лет, уроженец Мангистауской области. Имеет более 20 лет опыта работы в правоохранительной системе, значительную часть из которых занимал руководящие должности.

Напомним, ранее боксер из Мангистауской области завоевал «серебро» на международном турнире в Туркестане.