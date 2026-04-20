В Мангистау сменился глава школы-интерната для одаренных в спорте детей

С 16 апреля эту должность занял Алдаберген Дуйсекенов. Он родился 27 октября 1987 года в Жанаозене. В 2007 году окончил нефтегазовый колледж имени О. Турмагамбетулы по специальности «Техник-технолог». Позже, в 2023 году, получил образование в Шымкентском университете по направлению «Физическая культура и спорт», квалификация – педагог.

Трудовую деятельность начал тренером по кекушинкай каратэ-до в детско-юношеской спортивной школе №1, где проработал более 10 лет. В разные годы занимал должности инструктора-методиста, заместителя директора по учебной части, а также возглавлял несколько спортивных школ региона.

В 2025 году руководил детско-юношеской спортивной школой по зимним видам спорта Мангистауской области, а с ноября того же года занимал должность заместителя акима села Кендерли.

Алдаберген Дуйсекенов является мастером спорта Республики Казахстан по кекушинкай каратэ-до.