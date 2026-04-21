Теннисисты из Актау блеснули на первенстве Казахстана

Нурдаулет Балкан и Диас Турпергенов с тренером Берекетом Жанибековым

Первенство Казахстана по теннису среди юниоров до 18 лет прошло с 11 по 19 апреля в Шымкенте. Участниками стали 60 юношей и 60 девушек. Соревнования проводились под эгидой Федерация тенниса Казахстана.

14-летний Нурдаулет Балкан и 16-летний Диас Турпергенов завоевали бронзовые медали в парном разряде среди юношей.

Кроме того, в одиночной категории Диас Турпергенов стал победителем турнира и занял первое место. В настоящее время спортсмен переехал с семьей и представляет Астану.

Оба теннисиста начали заниматься спортом с пяти лет. Их первым тренером стал наставник теннисного центра Берекет Жанибеков.

Сегодня Нурдаулет Балкан и Диас Турпергенов поступили в академию «Team Kazakhstan». Это специализированная школа созданная Федерацией тенниса Казахстана для подготовки профессиональных игроков. Академия обеспечивает комплексное развитие спортсменов, включая тренировки, образование и проживание под руководством опытных тренеров.

