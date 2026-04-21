Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.04.2026, 21:04

Теннисисты из Актау блеснули на первенстве Казахстана

Спорт 0 320 Сергей Кораблев

Юные теннисисты стали призерами первенства Казахстана среди юниоров до 18 лет, сообщает Lada.kz.

Нурдаулет Балкан и Диас Турпергенов с тренером Берекетом Жанибековым
Нурдаулет Балкан и Диас Турпергенов с тренером Берекетом Жанибековым

Первенство Казахстана по теннису среди юниоров до 18 лет прошло с 11 по 19 апреля в Шымкенте. Участниками стали 60 юношей и 60 девушек. Соревнования проводились под эгидой Федерация тенниса Казахстана.

14-летний Нурдаулет Балкан и 16-летний Диас Турпергенов завоевали бронзовые медали в парном разряде среди юношей.

Кроме того, в одиночной категории Диас Турпергенов стал победителем турнира и занял первое место. В настоящее время спортсмен переехал с семьей и представляет Астану.

Оба теннисиста начали заниматься спортом с пяти лет. Их первым тренером стал наставник теннисного центра Берекет Жанибеков.

Сегодня Нурдаулет Балкан и Диас Турпергенов поступили в академию «Team Kazakhstan». Это специализированная школа созданная Федерацией тенниса Казахстана для подготовки профессиональных игроков. Академия обеспечивает комплексное развитие спортсменов, включая тренировки, образование и проживание под руководством опытных тренеров.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz рассказывал о том, как живет теннисный центр в Актау. Подробнее по ссылке здесь.

