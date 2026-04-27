Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.04.2026, 13:30

Призовые места на республиканских соревнованиях завоевали школьники из Мангистау

Спорт 0 837 Сергей Кораблев

Представители Мангистауской области показали высокие результаты сразу в нескольких видах спорта на республиканской гимназиаде школьников, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил руководитель отдела физического воспитания Мангистауского областного центра физической культуры и туризма Ербол Ордабаев

По словам руководителя отдела физического воспитания Мангистауского областного центра физической культуры и туризма Ербола Ордабаева, спортсмены региона достойно представили область на республиканском уровне. Соревнования проходят по 52 видам спорта в разных регионах Казахстана.

В волейболе в возрастной категории U-15 сборные юношей и девушек завоевали «золото».

А в категории U-17 команда девушек стала серебряными призерами (1-9 апреля и 18-26 апреля в Щучинске).

В шахматах команда в категории U-13 заслужила золотую награду, а в U-15 - «серебро» (10-14 марта в Павлодаре).

В настольном теннисе спортсмены показали стабильные результаты: команды U-13, U-15 и U-17 заняли вторые места (10-13 марта в Павлодаре).

В бадминтоне команда стала бронзовым призером (23-27 марта в Уральске), а в дзюдо сборная девушек также взяла «бронзу» (28-31 марта в Караганде).

В тхэквондо в командном зачете юноши заняли второе место, девушки - третье место (20-24 апреля в Таразе).

Напомним, ранее школьники из Актау завоевали несколько медалей чемпионата РК по грэпплингу.

 

