18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.04.2026, 13:33

Юные легкоатлеты из Мангистау стали призерами республиканской гимназиады

Спорт | Наталья Вронская

В Таразе завершилась VIII летняя гимназиада по легкой атлетике среди школьников, где спортсмены из Мангистауской области показали высокий уровень подготовки и завоевали ряд призовых мест, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях среди участников 2009-2010 годов рождения мангистаусцы отметились сразу в нескольких дисциплинах. В беге на 100 метров Кира Зубрицкая стала чемпионкой, завоевав золотую медаль, Аида Ербалина – серебряным призером, а Илья Лысенко среди юношей взял «бронзу».

В прыжках в длину бронзовые медали завоевали Ангелина Кузьмичева и Алшын Лепес. На средних дистанциях Айшабиби Жубандык стала третьей на 800 метров, а Святослав Кузнецов одержал победу на дистанции 1500 метров.

В метании гранаты Ангелина Кузьмичева вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, Султанбиби Жубандык завоевала бронзу. Среди юношей Алшын Лепес стал серебряным призером, Илья Лысенко – бронзовым. Кроме того, команды юношей и девушек заняли вторые места в эстафете 4×100 метров.

Не менее успешно выступили и спортсмены младшей возрастной категории (2011-2012 годы рождения). В беге на 60 метров Радмир Аманов стал чемпионом, Мухаммад Изгали и Аделя Нуридинова завоевали бронзовые медали.

В прыжках в длину Ерсултан Аманжол выиграл «золото», Алихан Дусенбаев – «серебро», Амина Алмазова – «бронзу». На дистанциях 600 и 1000 метров отличились Вероника Семенова и Ерсултан Аманжол, пополнив копилку команды бронзовыми наградами.

В метании мяча Радмир Аманов стал чемпионом, Елизавета Черевко завоевала серебряную медаль, Анастасия Майорова – бронзовую. В эстафете 4×100 метров команда юношей заняла первое место, а девушки стали серебряными призерами.

По итогам соревнований команды Мангистауской области продемонстрировали сильный командный результат: среди старшей группы юноши и девушки заняли второе место, а среди младшей – юношеская команда стала чемпионом, девушки завоевали «серебро».

Напомним, это не первые победы на соревнованиях в Таразе. Ранее спортсмены региона продемонстрировали мастерство в волейболе, шахматах, теннисе и других видах спорта.

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

