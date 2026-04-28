Юные легкоатлеты из Мангистау стали призерами республиканской гимназиады

В Таразе завершилась VIII летняя гимназиада по легкой атлетике среди школьников, где спортсмены из Мангистауской области показали высокий уровень подготовки и завоевали ряд призовых мест, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

В соревнованиях среди участников 2009-2010 годов рождения мангистаусцы отметились сразу в нескольких дисциплинах. В беге на 100 метров Кира Зубрицкая стала чемпионкой, завоевав золотую медаль, Аида Ербалина – серебряным призером, а Илья Лысенко среди юношей взял «бронзу».

В прыжках в длину бронзовые медали завоевали Ангелина Кузьмичева и Алшын Лепес. На средних дистанциях Айшабиби Жубандык стала третьей на 800 метров, а Святослав Кузнецов одержал победу на дистанции 1500 метров.

В метании гранаты Ангелина Кузьмичева вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, Султанбиби Жубандык завоевала бронзу. Среди юношей Алшын Лепес стал серебряным призером, Илья Лысенко – бронзовым. Кроме того, команды юношей и девушек заняли вторые места в эстафете 4×100 метров.

Не менее успешно выступили и спортсмены младшей возрастной категории (2011-2012 годы рождения). В беге на 60 метров Радмир Аманов стал чемпионом, Мухаммад Изгали и Аделя Нуридинова завоевали бронзовые медали.

В прыжках в длину Ерсултан Аманжол выиграл «золото», Алихан Дусенбаев – «серебро», Амина Алмазова – «бронзу». На дистанциях 600 и 1000 метров отличились Вероника Семенова и Ерсултан Аманжол, пополнив копилку команды бронзовыми наградами.

В метании мяча Радмир Аманов стал чемпионом, Елизавета Черевко завоевала серебряную медаль, Анастасия Майорова – бронзовую. В эстафете 4×100 метров команда юношей заняла первое место, а девушки стали серебряными призерами.

По итогам соревнований команды Мангистауской области продемонстрировали сильный командный результат: среди старшей группы юноши и девушки заняли второе место, а среди младшей – юношеская команда стала чемпионом, девушки завоевали «серебро».

Напомним, это не первые победы на соревнованиях в Таразе. Ранее спортсмены региона продемонстрировали мастерство в волейболе, шахматах, теннисе и других видах спорта.