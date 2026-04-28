Спортсмены из Мангистау завоевали семь золотых медалей на чемпионате Азии по ашихара-каратэ

В столице Узбекистана состоялся открытый чемпионат Азии по ашихара-каратэ. Спортсмены из Мангистауской области завоевали девять медалей, семь из которых – золотые, а также Кубок за третье место в командном зачёте, передает Lada.kz .

Фото предоставил Игорь Отаров

В Ташкенте с 25 по 26 апреля прошёл открытый чемпионат Азии по ашихара-каратэ, который собрал более 300 участников со всего мира. В турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Японии, России, Узбекистана, Сербии, Румынии, Дании, Польши, Туркменистана, Кыргызстана и Китая.

Мангистаускую область на соревнованиях представили семь каратистов под руководством главного тренера и исполнительного директора федерации ашихара-каратэ Игоря Отарова.

Мы в очередной раз доказали, что мы лучшие. В итоге заняли третье общекомандное место после Узбекистана и России. При этом у нас была самая маленькая команда – всего семь человек. И несмотря на это, мы завоевали семь золотых медалей, одно серебро и одну бронзу. Господин Хиденори Ашихара, директор международной организации ашихара-каратэ, особо отметил нашу команду и лично поздравил спортсменов с достигнутыми успехами, - рассказал Игорь Отаров.

По итогам чемпионата медали завоевали:

Абдурахман Таимов – первое место в ката и второе место в кумитэ (младшая возрастная группа 6-7 лет);

⁠ Ильхам Мавлютдинов – первое место в кумитэ (возрастная группа 12-13 лет);

Эдуард Рябинов – первое место в ката и первое место в кумитэ (возрастная группа 14-15 лет);

Ардак Дидар – первое место в ката и первое место в кумитэ;

Кайсар Аманбек – первое место в кумитэ (возрастная группа 10-11 лет);

Али Бегендик – третье место в кумитэ, (возрастная группа 8-9 лет).

Ардак Дидар – взрослый спортсмен и наш коллега. По признанию руководителей стран-участниц признан одним из лучших рейтинговых бойцов. Они с большим интересом ждут его выступления на чемпионате мира. По их словам, его поединки доставили огромное удовольствие, и они с нетерпением ожидают его следующих боёв. В дисциплине ката, как отмечают эксперты, он превзошёл соперников на мировом уровне. Его технику изучают в разных странах по видеоматериалам, которые мы публикуем в социальных сетях. Я видел многое, но лучшего исполнения ката-бункай в паре я не встречал. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто нас поддерживает, а также руководству Дворца школьников за внимание и помощь в нашем нелёгком труде, который приносит блестящие результаты на международной арене, - подчеркнул Игорь Отаров.

Напомним, ранее сборная региона стала лидером чемпионата Казахстана по карате в Караганде. Мангистауская команда показала прекрасные результаты, став лидером в общекомандном зачёте среди 16 команд.