Школьники из Мангистау стали победителями республиканского турнира по баскетболу

Сборные школ по баскетболу показали хорошие результаты на состязаниях в Щучинске, передаёт Lada.kz .

Мангистауские школьники одержали победу на республиканских соревнованиях по баскетболу в формате 3×3 среди юношей и девушек в возрастных категориях U-17 и U-13, которые прошли в городе Щучинск в рамках XIII летней гимназиады школьников Казахстана, сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Честь Мангистауской области на престижных соревнованиях защищали около 48 учащихся, выступавших в составе 12 команд. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки и добились отличных результатов.

Итоги соревнований:

команда юношей U-17 — I место

команда девушек U-17 — II место

команда юношей U-13 — I место

команда девушек U-13 — I место

Победители и призёры были награждены дипломами, грамотами, медалями и кубками.