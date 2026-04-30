18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.04.2026, 10:36

Школьники из Мангистау стали победителями республиканского турнира по баскетболу

Спорт 0 375 Ольга Максимова

Сборные школ по баскетболу показали хорошие результаты на состязаниях в Щучинске, передаёт Lada.kz.

Фото: управление образования МО
Мангистауские школьники одержали победу на республиканских соревнованиях по баскетболу в формате 3×3 среди юношей и девушек в возрастных категориях U-17 и U-13, которые прошли в городе Щучинск в рамках XIII летней гимназиады школьников Казахстана, сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Честь Мангистауской области на престижных соревнованиях защищали около 48 учащихся, выступавших в составе 12 команд. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки и добились отличных результатов.

Итоги соревнований:

  • команда юношей U-17 — I место
  • команда девушек U-17 — II место
  • команда юношей U-13 — I место
  • команда девушек U-13 — I место

Победители и призёры были награждены дипломами, грамотами, медалями и кубками.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

