В Актау пройдет открытый чемпионат области по Street Workout

В Мангистауской области готовятся к проведению открытого чемпионата по стрит воркауту. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта среди молодежи региона, передаёт Lada.kz по данным Управления информации и общественного развития Мангистауской области.

фото с сайта https://app.envato.com/

В программе соревнований - упражнения на турнике и брусьях. Участники смогут продемонстрировать свою физическую подготовку и уровень мастерства.

Чемпионат пройдет 3 мая в Актау на workout-площадке в 14 микрорайоне. Начало в 09:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 708 800 2025.