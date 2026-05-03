Пауэрлифтеры из Мангистау стали победителями чемпионата Азии

Открытый чемпионат WPSO/WPSO-A «Asian Cup» проходил 1 и 2 мая в Туркестане. Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на чемпионате по классическому жиму лежа, сообщает Lada.kz .

В чемпионате приняли участие более ста спортсменов из Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана.

Спортсмены из Мангистауской области Руфат Мухамадиев и Айдос Кащиев успешно выступили на чемпионате по классическому жиму лежа.

В весовой категории до 125 килограммов среди мужчин в классическом жиме Руфат Мухамадиев показал отличный результат, подняв штангу весом 207 кг. Спортсмен завоевал золотую медаль.

В категории до 110 килограммов в классическом жиме Айдос Кащиев, выжав 192 килограмма, также занял первое место.

Напомним, ранее пауэрлифтеры из Мангистауской области завоевали четыре золотые медали, две серебряные медали и одну бронзовую медаль на чемпионате Казахстана по классическому и экипировочному жиму лежа. Чемпионат страны проходил с 1 по 8 марта в Шымкенте.