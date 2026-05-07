Актау примет чемпионат Азии и Океании по самбо

Участие в международном турнире уже подтвердили национальные федерации стран Азии и Океании, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В программе турнира запланирован чемпионат Азии и Океании по самбо среди кадетов (мальчики и девочки), а также среди мастеров (мужчины).

Организаторами выступают Комитет по делам спорта и физической культуры РК, Казахстанская федерация спортивного и боевого самбо, а также Союз самбо Азии и Океании.

Во время чемпионата на сцене также выступят звезды казахстанской эстрады.

Приглашаем поддержать сборную Казахстана, - обратились организаторы к жителям и гостям города.

Соревнования пройдут с 17 по 22 мая в спортивном комплексе «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне. Начало в 09:00 часов.

Вход свободный.

Напомним, в марте в Актау около 450 юных спортсменов боролись за звание чемпиона Казахстана по спортивному и боевому самбо.