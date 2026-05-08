08.05.2026, 10:49

Каратисты из Актау завоевали 18 медалей на республиканском турнире «IQ CUP – FESTIVAL 2026»

Спорт Лиана Рязанцева

Республиканский турнир по киокушинкай-кан каратэ среди детей и молодежи прошёл в Актау 7 мая. Спортивный комплекс «BS ARENA» стал эпицентром поединков, объединив 650 атлетов из разных уголков Казахстана. Информацией о победителях с редакцией Lada.kz поделился директор федерации ашихара каратэ Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин

Дмитрий Печкин рассказал, что республиканский турнир собрал внушительный состав участников: от амбициозных новичков до титулованных бойцов. География соревнований охватила крупнейшие города страны - 650 атлетов из Актау, Астаны, Алматы, Атырау, Жанаозена, а также всех районов Мангистауской области.

Бои проходили одновременно на четырёх татами с раннего утра до позднего вечера.

Как отметил Дмитрий Печкин, особенностью турнира стало участие не только представителей школы киокушинкай, но и воспитанников федерации ашихара каратэ Мангистауской области.

Несмотря на то, что поединки проводились по строгим правилам киокушина, бойцы стиля ашихара продемонстрировали железную волю и отличную технику. Соревнования прошли в жёсткой конкурентной борьбе. Наши ребята смогли оказать достойное сопротивление и показали характер. В итоге в копилке сборной ашихара — 18 медалей. Я доволен результатами чемпионов и высоким уровнем организации турнира. Это неоценимый опыт для нас, - отметил директор федерации Дмитрий Печкин.

По итогам турнира чемпионами и призёрами стали:

Золотые медали завоевали - Байтас Елдар, Байдильдинов Батырхан и Нургалиулы Ерасыл.

​Серебряные призеры - Нысанбай Әділхан, Айторе Алихан, Кайыржан Шерхан, Саттар Ахан и Байтас Ернар.

​Бронзовые медалисты - Баймухан Шахмардан, Акимов Айдын, Маметов Икрам, Тугелбай Ади, Ермекбаев Алихан, Кайыржан Алихан, Беркалиев Амирхан, Кемелов Касым, Ищан Тамерлан и Кылышбек Алихан.  

Все спортсмены были награждены дипломами, медалями, а за первые места - золотые кубки и специальные подарки.

​Поздравляем спортсменов и тренерский состав с заслуженными наградами! Турнир «IQ CUP – FESTIVAL 2026» в очередной раз доказал, что боевые искусства в Мангистау объединяют лучших и закаляют характер будущих чемпионов. Желаем ребятам новых побед на татами,- отметил Дмитрий Печкин.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

