Каратисты из Актау стали победителями республиканского турнира

Республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO прошёл в Актау 26 апреля. В копилке наших бойцов 35 медалей различного достоинства. Об этом Lada.kz сообщил директор федерации ашихара каратэ Мангистауской области Дмитрий Печкин.
В минувшее воскресенье, 26 апреля, в Актау состоялся республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO среди детей, юношей и девушек в разделе «спортивное кумитэ».
В турнире приняли участие 230 спортсменов из различных регионов Казахстана. На татами встретились сильнейшие бойцы, чтобы побороться за чемпионские титулы.
Судейскую работу обеспечивали опытные рефери и секретари из Актобе, Петропавловска, Павлодара, Тараза и Актау, что позволило провести соревнования на высоком профессиональном уровне. Организатором турнира выступила федерация ашихара каратэ Мангистауской области.
По словам директора и главного тренера Дмитрия Печкина, соревнования стали результатом длительной и серьёзной подготовки.
Мы начали готовиться к этому турниру ещё в 2025 году, он был включён в календарный план Ассоциации ашихара каратэ Казахстан на 2026 год. Наши спортсмены показали достойные результаты. Особенно приятно, что многие новички смогли проявить себя и заявить о своём потенциале. Опытные бойцы, в свою очередь, составили серьёзную конкуренцию гостям турнира и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Нашу федерацию представляли 50 спортсменов, из них 35 стали призёрами – это хороший результат. Я доволен своими учениками, их упорством, смелостью и стремлением к победе. Было очень приятно видеть их на пьедестале рядом с сильнейшими бойцами страны, - сказал Дмитрий Печкин.
По итогам турнира чемпионами и призёрами стали:
Золотые медали
Серебряные медали:
Бронзовые медали:
Дмитрий Печкин подчеркнул, что турнир отличался высокой конкуренцией, зрелищными поединками и достойным уровнем организации. Спортсмены продемонстрировали отличную технику, волю к победе и настоящий бойцовский характер. Победители и призёры были награждены медалями и дипломами, а чемпионы дополнительно получили золотые кубки.
Напомним, ранее каратисты из Актау завовевали две медали на республиканском турнире в Атырау.
В декабре 2025 года каратисты успешно выступили на международном чемпионате в Узбекистане и внесли в копилку побед мангистауских спортсменов золотую и две бронзовые медали.
