Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.04.2026, 19:05

Каратисты из Актау стали победителями республиканского турнира

Спорт 0 573 Лиана Рязанцева

Республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO прошёл в Актау 26 апреля. В копилке наших бойцов 35 медалей различного достоинства. Об этом Lada.kz сообщил директор федерации ашихара каратэ Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин

В минувшее воскресенье, 26 апреля, в Актау состоялся республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO среди детей, юношей и девушек в разделе «спортивное кумитэ».

В турнире приняли участие 230 спортсменов из различных регионов Казахстана. На татами встретились сильнейшие бойцы, чтобы побороться за чемпионские титулы.

Судейскую работу обеспечивали опытные рефери и секретари из Актобе, Петропавловска, Павлодара, Тараза и Актау, что позволило провести соревнования на высоком профессиональном уровне. Организатором турнира выступила федерация ашихара каратэ Мангистауской области.

По словам директора и главного тренера Дмитрия Печкина, соревнования стали результатом длительной и серьёзной подготовки.

Мы начали готовиться к этому турниру ещё в 2025 году, он был включён в календарный план Ассоциации ашихара каратэ Казахстан на 2026 год. Наши спортсмены показали достойные результаты. Особенно приятно, что многие новички смогли проявить себя и заявить о своём потенциале. Опытные бойцы, в свою очередь, составили серьёзную конкуренцию гостям турнира и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Нашу федерацию представляли 50 спортсменов, из них 35 стали призёрами – это хороший результат. Я доволен своими учениками, их упорством, смелостью и стремлением к победе. Было очень приятно видеть их на пьедестале рядом с сильнейшими бойцами страны, - сказал Дмитрий Печкин.

По итогам турнира чемпионами и призёрами стали:

Золотые медали

  • Байтас Елдар (6-7 лет);
  • Байдильдинов Батырхан (6-7 лет);
  • Абдыашим Нуралы (8-9 лет);
  • Кемелов Касым (10-11 лет);
  • Абдыашим Ералы (12-13 лет);
  • Газиз Алихан (14-15 лет).

Серебряные медали:

  • Икрам Маметов (4-5 лет);
  • Амина Жабасова (4-5 лет);
  • Адильхан Нысанбай (4-5 лет);
  • Нурахмет Кылышбек (6-7 лет);
  • Ильяс Сержан (6-7 лет);
  • Жеңіс Темірхан (6-7 лет);
  • Алдияр Муса (10-11 лет);
  • Демид Горлов (8-9 лет);
  • Ануар Кемелов (10-11 лет);
  • Ахан Саттар (10-11 лет);
  • Асылбек Балмаганбетов (12-13 лет);
  • Анастасия Овчинникова (12-13 лет).

Бронзовые медали:

  • Амирхан Беркалиев (6-7 лет);
  • Куаныш Бокенбай (6-7 лет);
  • Байсұлтан Куан (6-7 лет);
  • Ади Тугелбай (6-7 лет);
  • Наз Нурлыбай (6-7 лет);
  • Шынгыс Кусманов (8-9 лет);
  • Ердаулет Кудасбек (8-9 лет);
  • Ерасыл Нургалиулы (8-9 лет);
  • Али Актай (10-11 лет);
  • Алдияр Алимхан (10-11 лет);
  • Арлан Болатбек (10-11 лет);
  • Амирхан Мамырбек (10-11 лет);
  • Тамерлан Ищан (12-13 лет);
  • Ернар Байтас (12-13 лет);
  • Дінмухамед Айбарулы (12-13 лет);
  • Айя Нуртай (12-13 лет);
  • Куандык Абенов (12-13 лет).

Дмитрий Печкин подчеркнул, что турнир отличался высокой конкуренцией, зрелищными поединками и достойным уровнем организации. Спортсмены продемонстрировали отличную технику, волю к победе и настоящий бойцовский характер. Победители и призёры были награждены медалями и дипломами, а чемпионы дополнительно получили золотые кубки.

Напомним, ранее каратисты из Актау завовевали две медали на республиканском турнире в Атырау. 

В декабре 2025 года каратисты успешно выступили на международном чемпионате в Узбекистане и внесли в копилку побед мангистауских спортсменов золотую и две бронзовые медали.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь