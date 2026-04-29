Каратисты из Актау стали победителями республиканского турнира

Республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO прошёл в Актау 26 апреля. В копилке наших бойцов 35 медалей различного достоинства. Об этом Lada.kz сообщил директор федерации ашихара каратэ Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин

В минувшее воскресенье, 26 апреля, в Актау состоялся республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO среди детей, юношей и девушек в разделе «спортивное кумитэ».

В турнире приняли участие 230 спортсменов из различных регионов Казахстана. На татами встретились сильнейшие бойцы, чтобы побороться за чемпионские титулы.

Судейскую работу обеспечивали опытные рефери и секретари из Актобе, Петропавловска, Павлодара, Тараза и Актау, что позволило провести соревнования на высоком профессиональном уровне. Организатором турнира выступила федерация ашихара каратэ Мангистауской области.

По словам директора и главного тренера Дмитрия Печкина, соревнования стали результатом длительной и серьёзной подготовки.

Мы начали готовиться к этому турниру ещё в 2025 году, он был включён в календарный план Ассоциации ашихара каратэ Казахстан на 2026 год. Наши спортсмены показали достойные результаты. Особенно приятно, что многие новички смогли проявить себя и заявить о своём потенциале. Опытные бойцы, в свою очередь, составили серьёзную конкуренцию гостям турнира и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Нашу федерацию представляли 50 спортсменов, из них 35 стали призёрами – это хороший результат. Я доволен своими учениками, их упорством, смелостью и стремлением к победе. Было очень приятно видеть их на пьедестале рядом с сильнейшими бойцами страны, - сказал Дмитрий Печкин.

По итогам турнира чемпионами и призёрами стали:

Золотые медали

Байтас Елдар (6-7 лет);

Байдильдинов Батырхан (6-7 лет);

Абдыашим Нуралы (8-9 лет);

Кемелов Касым (10-11 лет);

Абдыашим Ералы (12-13 лет);

Газиз Алихан (14-15 лет).

Серебряные медали:

Икрам Маметов (4-5 лет);

Амина Жабасова (4-5 лет);

Адильхан Нысанбай (4-5 лет);

Нурахмет Кылышбек (6-7 лет);

Ильяс Сержан (6-7 лет);

Жеңіс Темірхан (6-7 лет);

Алдияр Муса (10-11 лет);

Демид Горлов (8-9 лет);

Ануар Кемелов (10-11 лет);

Ахан Саттар (10-11 лет);

Асылбек Балмаганбетов (12-13 лет);

Анастасия Овчинникова (12-13 лет).

Бронзовые медали:

Амирхан Беркалиев (6-7 лет);

Куаныш Бокенбай (6-7 лет);

Байсұлтан Куан (6-7 лет);

Ади Тугелбай (6-7 лет);

Наз Нурлыбай (6-7 лет);

Шынгыс Кусманов (8-9 лет);

Ердаулет Кудасбек (8-9 лет);

Ерасыл Нургалиулы (8-9 лет);

Али Актай (10-11 лет);

Алдияр Алимхан (10-11 лет);

Арлан Болатбек (10-11 лет);

Амирхан Мамырбек (10-11 лет);

Тамерлан Ищан (12-13 лет);

Ернар Байтас (12-13 лет);

Дінмухамед Айбарулы (12-13 лет);

Айя Нуртай (12-13 лет);

Куандык Абенов (12-13 лет).

Дмитрий Печкин подчеркнул, что турнир отличался высокой конкуренцией, зрелищными поединками и достойным уровнем организации. Спортсмены продемонстрировали отличную технику, волю к победе и настоящий бойцовский характер. Победители и призёры были награждены медалями и дипломами, а чемпионы дополнительно получили золотые кубки.

Напомним, ранее каратисты из Актау завовевали две медали на республиканском турнире в Атырау.

В декабре 2025 года каратисты успешно выступили на международном чемпионате в Узбекистане и внесли в копилку побед мангистауских спортсменов золотую и две бронзовые медали.