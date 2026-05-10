В шаге от финала: решающий матч сыграют баскетболисты «Каспия» в Актау

Баскетбольный клуб «Каспий» продолжает борьбу за выход в финал чемпионата Казахстана Национальной лиги, сообщает Lada.kz .

Актауская команда встретится с «Алматинским Легионом» в полуфинальной серии.

Полуфинальная серия проходит до трех побед, поэтому предстоящие матчи имеют особое значение для обеих команд.

Стоит отметить, что «Алматинский Легион» - один из сильнейших клубов чемпионата.

Болельщиков приглашают поддержать команду в домашних матчах.

Игры состоятся на площадке «HALYK ARENA» 11 и 12 мая. Начало в 19:00.

Вход на матчи свободный.