В Актау пройдёт семейная спортивная эстафета

В областном центре состоится спортивная эстафета среди семейных команд, посвященная Международному дню семьи, передаёт Lada.kz.
В мероприятии примут участие семейные команды. Основная цель спортивного соревнования, организованного управлением по делам религий Мангистауской области, - укрепление института семьи, популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к массовому спорту.
Состязание состоится 23 мая в 10:00 в спортивном комплексе «Halyk Arena», расположенном в 17 микрорайоне. Участие бесплатное.
