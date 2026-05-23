«Каспий» сыграет против «Астаны»: где пройдет финал чемпионата РК по баскетболу

Баскетбольный клуб «Каспий» в финале чемпионата Казахстана Национальной лиги встретится с БК «Астана». Решающие матчи пройдут в Астане и Актау, передает Lada.kz .

Матчи состоятся 23 и 24 мая в Астане, а также 27 и 28 мая в Актау.

Обладатель Кубка Казахстана против действующего чемпиона Национальной лиги. Всё решится в финальной серии плей-офф до трёх побед. БК «Каспий» против БК «Астана» - борьба за чемпионство сезона, - отметил в федерации.

Жителей и гостей города приглашают прийти на трибуны, поддержать спортсменов и провести вечер в атмосфере большого спорта.

Вход на матчи будет свободным.