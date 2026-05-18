© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.05.2026, 21:12

В шаге от золота: баскетболисты «Каспия» вышли в финал чемпионата РК

Спорт | Сергей Кораблев

Баскетбольный клуб «Каспий» уверенно пробился в финал чемпионата Казахстана Национальной лиги, сообщает Lada.kz.

Фото баскетбольного клуба «Каспий»
Фото баскетбольного клуба «Каспий»

Похожие новости

Решающая встреча состоялась в рамках 1/2 финала чемпионата против БК «Алматинский Легион». Актауский клуб одержал победу со счетом 101:80, закрыв серию с общим счетом 3:1.

Главными героями матча стали: Владимир Иванов – 25 очков, Эрик Макгилл – 24 очка, Джакуар Мурман II – 20 очков и Василий Петришинец – 15 очков.

Особое внимание болельщиков привлекло выступление игрока «Каспия» Эрика Макгилла. Баскетболист вошел в историю Национальной лиги Казахстана, оформив трипл-дабл в матче плей-офф.

С сезона 2014/2015 всего два игрока сумели оформить трипл-дабл в матчах плей-офф Национальной лиги Казахстана, и оба сделали это в играх против «Алматинского Легиона».

Первым стал игрок БК «Тобол» и капитан сборной Казахстана Шаим Куанов – 16 мая 2024 года. Ровно спустя год и один день достижение повторил наш игрок Эрик Макгилл.

Теперь команда Евгения Овсянникова находится в шаге от чемпионского титула.

Соперник актауского клуба по финалу определится во втором полуфинале между «Астаной» и «Барсы Атырау». После четырех матчей счет в серии равный – 2:2. Решающий матч за выход в финал состоится 19 мая в Астане.

Напомним, в этом сезоне БК «Каспий» уже вошел в историю, впервые завоевав Кубок Казахстана по баскетболу.

