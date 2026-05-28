В Актау прошёл международный теннисный турнир Zijin RG Gold Ope

В областном центре завершились международные соревнования по теннису на колясках Zijin RG Gold Open серии ITF Wheelchair 50. Матчи проходили с 23 по 26 мая на кортах у побережья Каспийского моря. Этот турнир стал дебютным в рамках международного тура и закрыл весеннюю серию профессиональных стартов, которые в последние две недели принимал Казахстан. Об этом сообщает Федерация тенниса Казахстана, передает Lada.kz.
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 10 стран Азии и Европы. Наряду с лидерами сборной Казахстана на корты вышли ведущие теннисисты из Малайзии, Франции, Южной Кореи, Японии и других государств. Высокий уровень турнира подтвердил и статус участников: борьбу за трофеи и важнейшие очки ITF вели игроки из первой сотни мирового рейтинга и участники Паралимпийских игр. В ФТК предоставили результаты соревнований.
Одиночный разряд
Мужчины (Main Draw):
Налуэмитр Бенкхунтход (Таиланд) – победитель
Бунконг Кломпхан (Таиланд) – финалист
Женщины (Main Draw):
Виктория Львова (Россия) – победительница
Людмила Бубнова (Россия) – финалистка
Категория «Квад» (Quad Singles, спортсмены с поражением верхних и нижних конечностей):
Бунчерд Джайен (Таиланд) – победитель
Чонлапхат Сород (Таиланд) – финалист
Мужчины (Consolation):
Воракит Дангчеинг (Таиланд) – победитель
Ранавеера РАЛС (Шри-Ланка) – финалист
Женщины (Consolation):
Айжан Бутимбаева (Казахстан, Караганда) – победительница
Жанат Умуткулова (Казахстан, Актобе) – финалистка
Категория «Квад» (Consolation):
Ча Мин Хён (Южная Корея) – победитель
Мотоки Сугано (Япония) – финалист
Парный разряд
Мужские пары (Men's Doubles): Н. Бенкхунтход / С. Кхлонгруа (Таиланд) – I место; Х. Сон Бон / Л. Джи Хван (Южная Корея) – II место.
Женские пары (Women's Doubles): Л. Бубнова / В. Львова (Россия) – I место; Х. Ин Кён / П. Джу Юн (Южная Корея) – II место.
Пары «Квад» (Quad Doubles): Б. Джайен / С. Ямпапха (Таиланд) – I место; Ч. Мин Хён / К. Кю Сын (Южная Корея) – II место.
«Для компании Zijin RG Gold поддержка подобного турнира – это осознанный вклад в популяризацию адаптивного спорта и создание равных возможностей для самореализации атлетов. Развитие этой инклюзивной экосистемы становится важным приоритетом в рамках социальной политики компании», – отметил Ли Каивен, СЕО Zijin RG Gold.
Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и провести его в рамках международной серии ITF Wheelchair 50 и в следующем году. Отметим, что триумфаторы в каждом разряде получили по 50 рейтинговых очков. Это позволит игрокам существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге и претендовать на попадание на крупнейшие международные старты, включая Азиатские Пара Игры и Паралимпийские игры.
