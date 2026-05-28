В Актау прошёл международный теннисный турнир Zijin RG Gold Ope

В областном центре завершились международные соревнования по теннису на колясках Zijin RG Gold Open серии ITF Wheelchair 50. Матчи проходили с 23 по 26 мая на кортах у побережья Каспийского моря. Этот турнир стал дебютным в рамках международного тура и закрыл весеннюю серию профессиональных стартов, которые в последние две недели принимал Казахстан. Об этом сообщает Федерация тенниса Казахстана, передает Lada.kz .

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 10 стран Азии и Европы. Наряду с лидерами сборной Казахстана на корты вышли ведущие теннисисты из Малайзии, Франции, Южной Кореи, Японии и других государств. Высокий уровень турнира подтвердил и статус участников: борьбу за трофеи и важнейшие очки ITF вели игроки из первой сотни мирового рейтинга и участники Паралимпийских игр. В ФТК предоставили результаты соревнований.

Одиночный разряд

Мужчины (Main Draw):

Налуэмитр Бенкхунтход (Таиланд) – победитель

Бунконг Кломпхан (Таиланд) – финалист



Женщины (Main Draw):

Виктория Львова (Россия) – победительница

Людмила Бубнова (Россия) – финалистка



Категория «Квад» (Quad Singles, спортсмены с поражением верхних и нижних конечностей):

Бунчерд Джайен (Таиланд) – победитель

Чонлапхат Сород (Таиланд) – финалист

Мужчины (Consolation):

Воракит Дангчеинг (Таиланд) – победитель

Ранавеера РАЛС (Шри-Ланка) – финалист



Женщины (Consolation):

Айжан Бутимбаева (Казахстан, Караганда) – победительница

Жанат Умуткулова (Казахстан, Актобе) – финалистка



Категория «Квад» (Consolation):

Ча Мин Хён (Южная Корея) – победитель

Мотоки Сугано (Япония) – финалист



Парный разряд

Мужские пары (Men's Doubles): Н. Бенкхунтход / С. Кхлонгруа (Таиланд) – I место; Х. Сон Бон / Л. Джи Хван (Южная Корея) – II место.

Женские пары (Women's Doubles): Л. Бубнова / В. Львова (Россия) – I место; Х. Ин Кён / П. Джу Юн (Южная Корея) – II место.

Пары «Квад» (Quad Doubles): Б. Джайен / С. Ямпапха (Таиланд) – I место; Ч. Мин Хён / К. Кю Сын (Южная Корея) – II место.

«Для компании Zijin RG Gold поддержка подобного турнира – это осознанный вклад в популяризацию адаптивного спорта и создание равных возможностей для самореализации атлетов. Развитие этой инклюзивной экосистемы становится важным приоритетом в рамках социальной политики компании», – отметил Ли Каивен, СЕО Zijin RG Gold.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и провести его в рамках международной серии ITF Wheelchair 50 и в следующем году. Отметим, что триумфаторы в каждом разряде получили по 50 рейтинговых очков. Это позволит игрокам существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге и претендовать на попадание на крупнейшие международные старты, включая Азиатские Пара Игры и Паралимпийские игры.