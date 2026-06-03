Вниманию родителей: стартовал набор детей в спортивную школу-интернат в Актау

В Актау начался прием документов в областную специализированную школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей, сообщает Lada.kz.
КГУ «Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей» объявило о начале набора учащихся на 2026-2027 учебный год.
В учебном заведении отмечают, что школа ориентирована на подготовку перспективных спортсменов и создает все условия для совмещения качественного образования с профессиональными тренировками.
Будущим воспитанникам предлагают обучение по общеобразовательной программе, занятия под руководством опытных тренеров, комфортное проживание в общежитии и современную спортивную инфраструктуру.
В администрации учреждения подчеркнули, что приглашают детей, проявляющих способности к спорту и желающих связать свое будущее с профессиональной спортивной деятельностью.
Школа-интернат расположена в Актау в районе Теплого пляжа.
Приемная кампания уже стартовала.
Получить дополнительную информацию о поступлении можно по телефону: +7 775 831 3535.
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