Актау на шахматной карте мира:  Бибисара Асаубаева выиграла 36 миллионов тенге на мировом турнире

Фото организаторов турнира

Как сообщают организаторы престижного международного турнира Norway Chess, Бибисара Асаубаева триумфально завершила его, который проходил с 29 мая по 5 июня в Осло.

Ключевым для спортсменки стал девятый тур, в котором она встретилась с украинской шахматисткой Анной Музычук. Основная партия завершилась вничью, после чего соперницы сыграли дополнительную партию в формате армагеддон. Набранного очка оказалось достаточно, чтобы наша шахматистка математически гарантировала себе итоговую победу за тур до завершения соревнований.

В заключительном туре Бибисара Асаубаева уже выступала в статусе чемпионки. Несмотря на поражение от китаянки Чжу Цзиньэр, итоговое первое место осталось за ней.

По данным организаторов турнира, после девяти туров казахстанка набрала 16,5 очка. Второе место заняла Чжу Цзиньэр, третьей стала Анна Музычук.

Победа принесла Бибисаре Асаубаевой главный приз турнира - 700 тысяч норвежских крон, что эквивалентно более чем 36 миллионам тенге. При этом общий призовой фонд женского турнира составляет 1,6 миллиона норвежских крон.