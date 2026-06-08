«Возраст – не помеха»: в Мангистау состоялся матч ветеранов футбола

В Мангистауской области состоялся товарищеский матч по футболу между командами из Актау и Жанаозена. Участниками встречи стали футболисты старше 60 лет, многие из которых в разные годы внесли значительный вклад в развитие футбола области, передает Lada.kz .

Фото: Ярослав Брэм

Товарищеский матч, прошедший 7 июня на стадионе «Жас Канат», объединил любителей футбола разных поколений. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимного уважения, однако на поле развернулась бескомпромиссная борьба, обе команды показали мастерство, богатый игровой опыт и настоящий спортивный характер.

Подобные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни, укреплению дружеских связей между городами и сохранению преемственности поколений в футболе. Именно поэтому на игру обе команды выходили в сопровождении юных футболистов детско-юношеской школы олимпийского резерва, а перед началом матча все игроки оставили свои автографы на футбольных мячах, - поделились в пресс-службе федерации футбола.

Отмечается, что победу одержали ветераны «Актау».

Во втором тайме после верховой подачи Фархада Гуламова в штрафную площадь соперника Владимир Захаров ударом головой отправил мяч в сетку. В конце встречи Константин Ваулин точным пасом вывел на ударную позицию Геннадия Толстокорова, и нападающий команды хозяев был точен в завершении атаки – 2:0,- рассказали в пресс-службе.

По окончании ветераны выразили надежду, что такие матчи будут проводиться регулярно, способствуя укреплению спортивных традиций и дружеских связей.