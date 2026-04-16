Две игры – две победы: как футболисты Казахстана «разгромили» Азербайджан в Актау

Сборная Казахстана по футзалу уверенно обыграла Азербайджан во втором товарищеском матче в Актау, сообщает Lada.kz .

Первая встреча, прошедшая 13 апреля, завершилась разгромом – 9:2 в пользу казахстанцев. Во второй игре, состоявшейся 15 апреля, победа вновь осталась за хозяевами – 4:2.

Авторами голов в составе сборной Казахстана стали Азат Валиуллин, открывший счет в матче. Дубль оформил Альберт Акбалыков. Четвертый гол в этой встречи на счету Дамира Каирбая.

