Стояли у истоков: в Актау на поле выйдут ветераны футбола старше 60 лет

В Актау впервые за последние 50 лет состоится матч ветеранов футбола. На поле встретятся команды Актау и Жанаозена, в состав которых войдут спортсмены старше 60 лет, передает Lada.kz.

фото предоставлено организаторами матча для Lada.kz

Товарищеская встреча пройдет 7 июня, в воскресенье, в 11:00, на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне.

Организаторы отмечают, что матч станет не только спортивным событием, но и возможностью отдать дань уважения футболистам, которые в разные годы вносили вклад в развитие футбола Мангистауской области.

На поле выйдут ветераны спорта, многие из которых хорошо известны любителям футбола региона. Болельщики смогут увидеть игру спортсменов, стоявших у истоков развития местного футбола и сохранивших преданность любимому виду спорта спустя десятилетия.

Ожидается, что встреча соберет не только поклонников футбола, но и представителей разных поколений, для которых этот матч станет настоящим праздником спорта и преемственности традиций.

Вход для зрителей свободный. Жителей региона приглашают прийти и поддержать спортсменов.