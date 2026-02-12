18+
Более двух миллиардов тенге власти Мангистау хотят потратить на футболистов

Спорт

Управление физической культуры и спорта Мангистауской области опубликовало на сайте госзакупок лот на подготовку футбольных команд к чемпионатам, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
Иллюстративное фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Лот с наименованием «Услуги спортивных клубов», дополнительная характеристика «Подготовка и участие футбольной команды Премьер-лиги, Первой лиги, женской Премьер-лиги, футбольной команды групп подготовки и юношеских футбольных команд в чемпионате Республики Казахстан на 2026 год» для обсуждения опубликовали 10 февраля. Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет в период с 13 по 20 февраля.

Заказчик – управление физической культуры и спорта Мангистауской области.

Власти готовы выделить за год на футболистов 2 100 000 000.00 тенге (2,1 млрд тенге).

В технической спецификации указано, как ведомство планирует потратить средства:

  • Подготовка высококвалифицированных футболистов – создание системы подготовки молодых игроков и профессионалов, включая участие в молодежных и юношеских сборных Казахстана.
  • Участие в соревнованиях – представление Актау и Мангистауской области в чемпионате РК, Кубке РК, Суперкубке, Премьер-Лиге, Первой Лиге, женской Премьер-Лиге, QJ League и других официальных турнирах.
  • Комплектование команды – набор квалифицированных футболистов, включая воспитанников местных спортивных школ и легионеров из других стран.
  • Тренировки и сборы – организация учебно-тренировочных сборов, контроль физической и психологической подготовки, проведение контрольных и официальных матчей.
  • Медицинская и спортивная поддержка – обеспечение медицинского контроля, реабилитации, спортивного питания, экипировки и инвентаря для спортсменов.
  • Административная и организационная работа – содержание тренерского, административного и технического персонала, соблюдение законодательства и стандартов КФФ и ФИФА, стимулирование игроков и сотрудников за достижения.
  • Развитие имиджа клуба – продвижение клуба на республиканском и международном уровне через СМИ и современные технологии.

Напомним, в начале января текущего года директор ФК «Каспий» Нуртас Кургулин заявил, что все домашние матчи Премьер-лиги команда будет проводить в Актау, перечислив ряд ремонтных работ, которые намерены провести на поле.

Однако уже 11 февраля стало известно, что клуб не сможет принимать соперников в родном городе из-за несоответствия поля требованиям регламента.

При этом в СМИ сообщалось о том, что бюджет «Каспия» на 2025 год составил 1,650 млрд ($3,07 млн), таким образом он стал самым обеспеченным среди представителей Первой лиги. Тогда отмечалось, что у клуба количество средств было на уровне команд КПЛ, а соответствующего стадиона в городе так и не появилось.




