Более двух миллиардов тенге власти Мангистау хотят потратить на футболистов

Управление физической культуры и спорта Мангистауской области опубликовало на сайте госзакупок лот на подготовку футбольных команд к чемпионатам, передает Lada.kz.
Лот с наименованием «Услуги спортивных клубов», дополнительная характеристика «Подготовка и участие футбольной команды Премьер-лиги, Первой лиги, женской Премьер-лиги, футбольной команды групп подготовки и юношеских футбольных команд в чемпионате Республики Казахстан на 2026 год» для обсуждения опубликовали 10 февраля. Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет в период с 13 по 20 февраля.
Заказчик – управление физической культуры и спорта Мангистауской области.
Власти готовы выделить за год на футболистов 2 100 000 000.00 тенге (2,1 млрд тенге).
В технической спецификации указано, как ведомство планирует потратить средства:
Напомним, в начале января текущего года директор ФК «Каспий» Нуртас Кургулин заявил, что все домашние матчи Премьер-лиги команда будет проводить в Актау, перечислив ряд ремонтных работ, которые намерены провести на поле.
Однако уже 11 февраля стало известно, что клуб не сможет принимать соперников в родном городе из-за несоответствия поля требованиям регламента.
При этом в СМИ сообщалось о том, что бюджет «Каспия» на 2025 год составил 1,650 млрд ($3,07 млн), таким образом он стал самым обеспеченным среди представителей Первой лиги. Тогда отмечалось, что у клуба количество средств было на уровне команд КПЛ, а соответствующего стадиона в городе так и не появилось.
Комментарии0 комментарий(ев)