18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 10:32

Футбольный клуб «Каспий» лишился главного тренера

Спорт 0 3 206 Лиана Рязанцева

Главный тренер ФК «Каспий» Пиралы Алиев сегодня, 15 апреля покидает пост, передаёт lada.kz.

Фото: @moffaktau / Instagram
По официальным данным FC Kaspiy, с сегодняшнего дня Пиралы Алиев больше не будет тренировать футболистов «Каспия».

Отмечается, что Пиралы Алиев покинет свой пост по собственному желанию в связи с отсутствием результатов. Футбольный клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

По данным клуба, главным тренером FC Kaspiy станет Ерлан Шойтымов.

Согласно информации из открытых источников, Ерлан Шойтымов длительное время работал ассистентом главного тренера в клубе FC Kaysar, причём трижды возвращался на эту должность в разные периоды.

Фото с сайта qfl.kz

Также он возглавлял команды «Байконыр» и «Яссы». Последним местом его работы был клуб «Жетысай», где он также занимал пост главного тренера.

Напомним, Пиралы Алиев был назначен главным тренером футбольного клуба «Каспий» в январе 2026 году. 

 

2
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Farkhad
Какие результаты за 3 месяца работы?
15.04.2026, 10:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

