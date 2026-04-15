Футбольный клуб «Каспий» лишился главного тренера

Главный тренер ФК «Каспий» Пиралы Алиев сегодня, 15 апреля покидает пост, передаёт lada.kz.
По официальным данным FC Kaspiy, с сегодняшнего дня Пиралы Алиев больше не будет тренировать футболистов «Каспия».
Отмечается, что Пиралы Алиев покинет свой пост по собственному желанию в связи с отсутствием результатов. Футбольный клуб занимает последнее место в турнирной таблице.
По данным клуба, главным тренером FC Kaspiy станет Ерлан Шойтымов.
Согласно информации из открытых источников, Ерлан Шойтымов длительное время работал ассистентом главного тренера в клубе FC Kaysar, причём трижды возвращался на эту должность в разные периоды.
Фото с сайта qfl.kz
Также он возглавлял команды «Байконыр» и «Яссы». Последним местом его работы был клуб «Жетысай», где он также занимал пост главного тренера.
Напомним, Пиралы Алиев был назначен главным тренером футбольного клуба «Каспий» в январе 2026 году.
Комментарии1 комментарий(ев)