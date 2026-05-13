Когда в Актау вернется большой футбол: в «Каспии» озвучили планы по ремонту стадиона

Болельщики, любители футбола продолжают задаваться главным вопросом - когда футбольный клуб «Каспий» сможет вернуться на домашний стадион и проводить матчи Премьер-лиги в родном городе. Когда начнутся работы по замене покрытия, узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото ФК «Каспий»

После выхода «Каспия» в Премьер-лигу болельщики надеются как можно скорее увидеть команду на домашнем поле.

В пресс-службе футбольного клуба «Каспий» сообщили, что подготовка к ремонту стадиона уже завершается.

«На следующей неделе планируем начать ремонт. Ждем газон и другие необходимые материалы», - заявили в клубе.

При этом точные сроки завершения работ и дата проведения первого домашнего матча пока неизвестны.