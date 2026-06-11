Юные легкоатлеты из Мангистау завоевали россыпь медалей чемпионата Казахстана

Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на чемпионате Республики Казахстан по легкой атлетике среди юношей и девушек с нарушением слуха в возрасте от 12 до 15 лет. Соревнования прошли 9-10 июня в Алматы и собрали сильнейших молодых атлетов страны, передает Lada.kz со ссылкой на директорат по развитию спорта Мангистауской области.
Честь региона на республиканском первенстве защищали пять спортсменов, которые сумели завоевать сразу несколько медалей различного достоинства.
Особенно ярко проявил себя Семен Акулин. Он стал чемпионом Казахстана в толкании ядра и метании копья, завоевал бронзовую медаль в метании диска, а также два серебра в эстафетах 4х100 и 4х400 метров.
Отличный результат показал и Оразбек Бакберди. Спортсмен стал серебряным призером сразу в трех дисциплинах – толкании ядра, метании копья и метании диска. Кроме того, в составе команды он завоевал серебряные награды в эстафетах 4х100 и 4х400 метров.
Азамат Абдигапаров пополнил копилку сборной бронзовой медалью в метании копья и серебром в эстафете 4х400 метров.
Сразу три бронзовые награды выиграл Жоламан Джаксылык. Он вошел в число призеров на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Также спортсмен стал серебряным призером в обеих эстафетах.
Еще одну медаль для региона принес Аманат Срадин, занявший третье место в тройном прыжке. Кроме того, он стал серебряным призером эстафеты 4х100 метров.
По итогам соревнований сборная Мангистауской области среди юношей заняла третье место в общекомандном зачете.
Представители команды выразили благодарность руководству спортивной отрасли региона за поддержку атлетов и создание условий для участия в соревнованиях республиканского уровня.
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