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11.06.2026, 13:38

Юные легкоатлеты из Мангистау завоевали россыпь медалей чемпионата Казахстана

Спорт 0 354 Наталья Вронская

Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на чемпионате Республики Казахстан по легкой атлетике среди юношей и девушек с нарушением слуха в возрасте от 12 до 15 лет. Соревнования прошли 9-10 июня в Алматы и собрали сильнейших молодых атлетов страны, передает Lada.kz со ссылкой на директорат по развитию спорта Мангистауской области.

Фото: @drs_mangystau / Instagram
Фото: @drs_mangystau / Instagram

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Честь региона на республиканском первенстве защищали пять спортсменов, которые сумели завоевать сразу несколько медалей различного достоинства.

Особенно ярко проявил себя Семен Акулин. Он стал чемпионом Казахстана в толкании ядра и метании копья, завоевал бронзовую медаль в метании диска, а также два серебра в эстафетах 4х100 и 4х400 метров.

Отличный результат показал и Оразбек Бакберди. Спортсмен стал серебряным призером сразу в трех дисциплинах – толкании ядра, метании копья и метании диска. Кроме того, в составе команды он завоевал серебряные награды в эстафетах 4х100 и 4х400 метров.

Азамат Абдигапаров пополнил копилку сборной бронзовой медалью в метании копья и серебром в эстафете 4х400 метров.

Сразу три бронзовые награды выиграл Жоламан Джаксылык. Он вошел в число призеров на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Также спортсмен стал серебряным призером в обеих эстафетах.

Еще одну медаль для региона принес Аманат Срадин, занявший третье место в тройном прыжке. Кроме того, он стал серебряным призером эстафеты 4х100 метров.

По итогам соревнований сборная Мангистауской области среди юношей заняла третье место в общекомандном зачете.

Представители команды выразили благодарность руководству спортивной отрасли региона за поддержку атлетов и создание условий для участия в соревнованиях республиканского уровня.

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