Кузница чемпионов: в Актау набирают детей в спортивную школу-интернат

В Актау продолжается прием учащихся в областную специализированную школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей. Учебное заведение объявило набор на 2026-2027 учебный год и приглашает школьников, которые хотят совмещать получение образования с профессиональной спортивной подготовкой, передает Lada.kz .

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Школа-интернат расположена в районе Теплого пляжа и готовит спортсменов по нескольким олимпийским и национальным видам спорта. Здесь созданы условия для круглосуточного обучения и тренировок: учащиеся обеспечиваются проживанием в общежитии, работают с профессиональными тренерами и получают полноценное среднее образование.

Как сообщили в учебном заведении, конкурсный отбор будет проходить в два этапа. Первый тур включает проверку общей и специальной физической подготовки кандидатов. Второй этап представляет собой тестирование по общеобразовательным предметам.

Будущие воспитанники смогут развиваться по следующим спортивным направлениям: бокс, дзюдо, греко-римская борьба, тхэквондо и вольная борьба.

Прием документов для учащихся 7, 8 и 9 классов продлится до 20 августа 2026 года. Для поступающих в 10 и 11 классы документы принимаются до 15 августа.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявление от родителей, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие спортивные достижения, медицинские справки и результаты обследований. Среди обязательных медицинских документов – общий анализ крови и мочи, заключения профильных специалистов, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ и другие справки, предусмотренные правилами приема.

Особое внимание уделяется спортивной подготовке кандидатов. При наличии спортивных разрядов, грамот, дипломов и протоколов соревнований областного или республиканского уровня абитуриентам необходимо приложить соответствующие подтверждающие документы.

Учебное заведение находится по адресу: Актау, Теплый пляж, 88.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона: +7 (775) 831-35-35.

Приемная кампания уже стартовала, и у юных спортсменов Мангистауской области есть возможность сделать первый шаг к профессиональной спортивной карьере, не покидая регион.