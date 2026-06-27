Спортсмен из Мангистау взял медаль чемпионата мира по муай-тай

Сайфуллах Мамаев завоевал медаль чемпионата мира по муай-тай. Об этом сообщил личный тренер Жадыгер Ержанов, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Жадыгером Ержановым

Чемпионат мира по муай-тай проходил с 16 по 26 июня в столице Малайзии – Куала-Лумпуре. В нем принимали участие представители 70 стран мира – около 700 спортсменов.

Казахстан на мировой арене достойно представил Сайфуллах Мамаев из Мангистауской области. Он провел три боя в весовой категории до 51 килограмма, став обладателем бронзовой медали.