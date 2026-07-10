В Актау пройдет спортивный фестиваль «Өмірге сен!» для людей с инвалидностью

В субботу, 11 июля, в спортивном комплексе «Halyk Arena» в Актау пройдет фестиваль «Өмірге сен!» для людей с инвалидностью. Организаторы приглашают жителей города поддержать участников соревнований, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

Спортивный фестиваль «Өмірге сен!» организован в рамках социального проекта «Кедергісіз Маңғыстау».

В фестивале примут участие более 50 людей с ограниченными возможностями.

Участники будут соревноваться в таких стилях, как: бочча, легкая атлетика, перетягивание каната и эстафете. Победители и призеры соревнований будут награждены специальными призами. Общий призовой фонд фестиваля составляет 500 тысяч теңге.

Организаторами мероприятия выступают: управление по вопросам региональной молодежной политики Мангистауской области совместно с областной федерацией бочча.

Начало - в 10:00. Вход бесплатный.