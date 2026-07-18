«Каспий» подписал двух футболистов – кто они?

Фото футбольного клуба «Каспий»

Первым новичком стал 26-летний белорусский защитник Данила Нечаев, перешедший из павлодарского «Иртыша». Рост футболиста составляет 187 сантиметров. В клубе отмечают его надежную игру в обороне, уверенные действия в верховых единоборствах и стабильность в защите.

Вторым новичком «Каспия» стал 23-летний полузащитник Мейрамбек Калмырза. Игрок национальной сборной Казахстана присоединился к команде из костанайского «Тобола» на правах аренды до конца 2026 года. Рост футболиста также составляет 187 сантиметров. В клубе рассчитывают, что его техническое мастерство, умение организовывать игру и активные действия в центре поля помогут усилить полузащиту.

В «Каспии» пожелали обоим футболистам успешного сезона, ярких побед и результативной игры в составе актауской команды.