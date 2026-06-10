Большой футбол в Актау снова откладывается

Спустя месяц после заявлений о предстоящей замене газона на стадионе «Жас Канат» работы до сих пор не начались, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

В мае этого года в футбольном клубе «Каспий» сообщили о планах по замене газона на стадионе «Жас Канат», чтобы команда в будущем могла проводить домашние матчи Премьер-лиги. Однако спустя месяц работы по обновлению поля так и не стартовали.

Как сообщили в пресс-службе клуба, к ремонту газона пока не приступили. Когда именно начнётся обновление поля и в какие сроки завершатся работы, ещё не уточнили.

В настоящее время на стадионе «Жас Канат» проходят чемпионаты РК среди младших возрастов, - говорят в клубе.

Тем временем футболисты основной команды «Каспий» сейчас находятся в Кызылорде вместе с руководством клуба и готовятся к очередному матчу чемпионата, где уже в это воскресенье, 14 июня, встретятся с местным «Кайсаром».

Напомним, ранее в клубе заявляли, что после замены покрытия стадион сможет принимать матчи более высокого уровня, что позволит болельщикам вновь увидеть большой футбол в Актау.