«Не хватило концентрации»: «Каспий» из Актау уступил «Улытау»

В рамках 10 тура Казахстанской Премьер-лиги 16 мая футболисты «Каспия» встретились на выезде с командой «Улытау». Матч прошел на стадионе «Металлург» в Жезказгане.

Основное время встречи завершалось без забитых мячей, однако в компенсированное время хозяева поля сумели ухватить победу. Единственный гол в матче принес «Улытау» победу со счетом 1:0.

После этой игры «Улытау» поднялся на 4 место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Каспий» с 7 очками занимает 13 строчку.

Главный тренер актауской команды Ерлан Шойтымов после матча отметил, что игра была равной.