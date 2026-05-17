«Не хватило концентрации»: «Каспий» из Актау уступил «Улытау»

Футбольный клуб «Каспий» проиграл в матче 10 тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Lada.kz.
В рамках 10 тура Казахстанской Премьер-лиги 16 мая футболисты «Каспия» встретились на выезде с командой «Улытау». Матч прошел на стадионе «Металлург» в Жезказгане.
Основное время встречи завершалось без забитых мячей, однако в компенсированное время хозяева поля сумели ухватить победу. Единственный гол в матче принес «Улытау» победу со счетом 1:0.
После этой игры «Улытау» поднялся на 4 место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Каспий» с 7 очками занимает 13 строчку.
Главный тренер актауской команды Ерлан Шойтымов после матча отметил, что игра была равной.
Думаю, что игра была равная. Тяжелое поле, много борьбы. В концовке нас не хватило, потеряли концентрацию и пропустили гол. Мы в начале пути, впереди еще много-много работы, - поделился наставник «Каспия».
