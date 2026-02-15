ФК «Каспий» подписал контракт с бразильским нападающим

Футбольный клуб «Каспий» из Актау в межсезонье усилился новичком из Бразилии, передает Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Густаво Франча. Фото: chernomorepfc.bg

Клуб подписал контракт с бразильским нападающим Густаво Франчей. 23-летний форвард ранее выступал в Европе – его последним официальным матчем стала игра 12 декабря в 1/8 финала Кубка Болгарии в составе «Черно Море».

В общей сложности бразилец провёл 12 матчей в чемпионате за болгарский клуб и забил один гол.

Также сообщается, что «Каспий» рассматривал кандидатуру 22-летнего сербского полузащитника Луки Божичковича. Однако хавбек не сумел убедить тренерский штаб и вернулся на родину.

Напомним, ранее «Каспий» занял первое место в Первой лиге сезона-2025 и вернулся в казахстанскую Премьер-лигу.

В этом году запланирована приватизация ФК. Пока она не состоялась, и мангистауские власти потратят на футболистов более 2 млрд тенге.

Также нужно отметить, что недавно к клубу присоединился защитник – 21-летний Берат Дегирменджи (Berat Değirmenci) из Стамбула. Он подписал контракт с «Каспием» до конца текущего сезона.